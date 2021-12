Rettungskräfte haben am Sonntag zwei Menschen aus Essen ins Krankenhaus gebracht, die bei einem Unfall in Gladbeck leicht verletzt wurden.

Unfall Autofahrer gerät in Gladbeck in den Gegenverkehr: Verletzte

Gladbeck. Ein Autofahrer ist auf der B224 in Gladbeck in den Gegenverkehr geraten und dabei mit zwei Wagen zusammengestoßen. Zwei Essener wurden verletzt.

Zwei Essener sind am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr bei einem Unfall auf der B224 in Gladbeck leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war ein 31-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen von der A 2 in Richtung Oberhausen auf die B 224 gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache überfuhr er am Ende der Abfahrt jedoch die Verkehrsinsel und das dort aufgestellte Verkehrszeichen und gelangte auf der B224 Richtung Essen in den Gegenverkehr.

Lesen Sie auch:

Dort stieß er mit den Wagen zweier Autofahrer zusammen, die nebeneinander fahrend auf der B 224 unterwegs waren. Dabei handelte es sich um eine 41-jährige Essenerin und einen 48-jähriger Gladbecker. Bei dem Unfall wurden die 41-Jährige sowie ihr Beifahrer – ein Essener (41) – leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen, der kleinen Grünfläche an der Abfahrt und dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von rund 23.500 Euro, so die Polizei weiter. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der damit verbundenen Sperrung der B 224 entstand ein Rückstau.

Weitere Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.

Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck