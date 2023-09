Autofahrer fährt 11-Jährigen an und flieht: Fahndung

Gladbeck. Ein Unbekannter hat in Gladbeck einen jungen Radler angefahren und ist geflohen. Die Polizei sucht mit einer Fahrzeugbeschreibung nach Zeugen.

Ein unbekannter Autofahrer hat in Gladbeck einen 11 Jahre alten Fahrradfahrer angefahren und ist geflohen. Am Donnerstag, 31. August, gegen 13 Uhr fuhr der 11-Jährige auf der Roßheidestraße in Richtung Horster Straße, so die Polizei. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrradfahrer. Dabei touchierte der Autofahrer das Hinterrad des Fahrrads. Der Junge stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Anschließend fuhr er nach Hause und informierte von dort aus die Polizei. Der flüchtige Pkw wird als schwarzer Kleinwagen der Marke VW beschrieben. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0800 23 61 11 1 bei der Polizei zu melden.

