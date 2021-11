Autofahrer bei Unfall auf der Horster Straße schwer verletzt

Die Polizei wurde am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall auf der Horster Straße in Brauck gerufen.

Gladbeck. Auf der Horster Straße in Gladbeck-Brauck wurde bei einem Unfall ein 39-Jähriger schwer verletzt. Mehrere Autos waren an der Kollision beteiligt.

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von 16.000 Euro an drei Autos – das ist das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagnachmittag auf der Horster Straße in Gladbeck.

Nach Informationen der Polizeibehörde Recklinghausen war dort ein 39-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen von dem Parkplatz am Getränkehandel auf die Horster Straße gefahren und dabei mit dem Wagen eines 22-jährigen Autofahrers aus Gladbeck kollidiert. Der 22-Jährige war auf der Horster Straße in Richtung Norden unterwegs.

Der Schwerverletzt wurde in ein Krankenhaus gefahren

Zur gleichen Zeit wollte ein 21-jähriger Autofahrer aus Gladbeck – von Norden kommend – nach links auf den Parkplatz einbiegen. Er musste, so die Polizei, aufgrund des Gegenverkehrs warten, als es zu dem Unfall kam. Das Auto des 22-Jährigen wurde durch die Wucht des ersten Aufpralls gegen das Auto des 21-Jährigen geschoben.

Der 39-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, so die Polizei. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrtauglich. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck