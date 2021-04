Die Polizei meldet einen Unfall, bei dem ein Mann aus Herne in Gladbeck am Mittwoch leicht verletzt wurde.

Unfall Autofahrer aus Herne wird bei Unfall in Gladbeck verletzt

Gladbeck. Bei einem Unfall auf der B224 in Gladbeck ist ein Autofahrer aus Herne leicht verletzt worden. Ein Kastenwagen war auf sein Auto aufgefahren.

Ein Autofahrer aus Herne ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der B224 in Gladbeck leicht verletzt worden. Der 53-Jährige war gegen 14.45 Uhr auf der Bundesstraße Richtung Gladbeck unterwegs und wollte rechts in die Europastraße abbiegen.

Dazu musste er verkehrsbedingt auf dem Rechtsabbiegerstreifen halten, so die Polizei. Dabei fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Kastenwagen auf das Auto des Herners auf. Der 53-Jährige verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.