Autofahrer aus Gladbeck stößt mit einem Radler zusammen

Bei einem Verkehrsunfall stieß ein Autofahrer aus Gladbeck in Dorsten mit einem Radler zusammen.

Gladbeck. Ein 56-jähriger Autofahrer aus Gladbeck kollidierte in Dorsten mit einem 75-jährigen Radler. Der Senior erlitt schwere Verletzungen.

Ein Autofahrer aus Gladbeck war am Donnerstag Nachmittag in Dorsten in einen Verkehrsunfall verwickelt. Dabei wurde ein Radfahrer verletzt.

Nach Polizeiangaben wollte ein 56-jähriger Autofahrer aus Gladbeck auf der Hervester Straße von einem Firmengelände in den fließenden Verkehr einbiegen. Dabei stieß er mit einem 75-jährigen Fahrradfahrer aus Dorsten zusammen. Der Senior verletzte sich laut Bericht schwer.

Der 75-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand leichter Sachschaden.

