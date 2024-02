Autofahrer (79) fährt Gladbecker Rollatorfahrerin (78) an

Gladbeck Als die Frau mit ihrem Rollator einen Zebrastreifen überqueren wollte, kam es zum Unfall. Die Gladbeckerin wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Ein 79 Jahre alter Gladbecker Autofahrer hat am Samstag, 10. Februar, eine Frau mit Rollator (78) angefahren. Gegen 12.15 Uhr, so die Polizei, fuhr der Mann mit seinem Pkw auf der Humboldtstraße in Richtung Schillerstraße. Am dortige Kreisverkehr habe der Gladbecker die 78 Jahre alte Frau übersehen, die mit ihrem Rollator den Zebrastreifen überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, die Gladbeckerin stürzte und verletzte sich laut Polizei „sehr leicht“.

Lesen Sie auch:

Sie wurde vor Ort von Rettungssanitätern behandelt, verzichtete aber darauf, im Krankenhaus untersucht zu werden. Am Autos Mannes entstand kein Schaden – und auch der Rollator blieb unversehrt.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck