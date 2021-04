Auto überschlägt sich: Feuerwehr befreit Fahrerin

Eine Frau ist am frühen Samstagmorgen in Gladbeck von der Straße abgekommen. Ihr Wagen überschlug sich, die Fahrerin kam ins Krankenhaus.

Gladbeck. Eine Autofahrerin ist Samstagmorgen in Gladbeck von der Straße abgekommen, ihr Wagen überschlug sich. Rettungswagen bringt sie ins Krankenhaus.

Eine Autofahrerin ist in Gladbeck mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen – ihr Auto überschlug sich. In den frühen Morgenstunden war die Frau laut Feuerwehr am Samstag auf der Winkelstraße unterwegs und kam von der Straße ab, die Gründe dafür sind unklar. Die Frau fuhr in zwei geparkte Autos.

Dabei hat sich der Wagen offenbar ausgehebelt und überschlagen, so dass er auf der Fahrerseite liegen blieb, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte befreiten die eingeschlossene Frau aus ihrem Wagen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung ins Krankenhaus.