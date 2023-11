Auto überschlägt sich auf A52 und sorgt für Stau

Gladbeck/Gelsenkirchen. Zwischen Gladbeck und Gelsenkirchen ist es am Montag zu einem Unfall gekommen, ein Auto überschlug sich. Nur eine Spur der A52 war befahrbar.

Am Montagnachmittag hat sich ein Auto auf dem Übergang der B224 zur A52 zwischen Gladbeck und Gelsenkirchen überschlagen, ein langer Stau war die Folge. Wie die Feuerwehr Gladbeck mitteilt, fuhr ein Mann in seinem Pkw gegen 15.58 Uhr die A52 in Fahrtrichtung Marl entlang, kurz vor der Ausfahrt Gelsenkirchen-Buer kam er aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb am Fahrbahnrand liegen.

Nur eine Spur auf A52 befahrbar, Unfallursache noch unklar

Der Fahrer, einzige Person in dem Unfallwagen, blieb auf den ersten Blick unverletzt. Zur weiteren Abklärung, ob nicht doch innere Verletzungen vorliegen, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Laut der Polizei Münster wurde der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen gesperrt. Der Verkehr lief somit zwischenzeitlich nur über die linke Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

