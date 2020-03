Gladbeck: Auto kippt nach Zusammenstoß auf die Seite

Die Polizei wurde am Sonntagnachmittag zu einem spektakulären Unfall nach Zweckel gerufen.

Gladbeck. Eine 53-jährige verliert auf der Berkenstockstraße die Gewalt über ihr Fahrzeug. Nach einem Crash gegen ein geparktes Auto kippt ihr Auto um.

Spektakulärer Unfall auf der Berkenstockstraße: Nach einem Zusammenstoß mit einem geparktem Auto kippte nach Polizeiinformationen der Wagen einer 53-jährigen Autofahrerin auf die Seite. Bei dem Crash entstand hoher Sachschaden: Die Polizei schätzt ihn auf 21.000 Euro.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei bereits am Sonntag gegen 11.15 Uhr. Die 53-jährige Dorstenerin befuhr mit ihrem Pkw die Berkenstockstraße in Richtung Arenbergstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie nach rechts von ihrer Fahrspur ab und prallte gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto.

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der Dorstenerin nach links geschleudert und kam auf der Seite zum Liegen. Die 53-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.