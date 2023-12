Wer kann Hinweise zu einem Autobrand in Gladbeck geben?

Auto brennt in Gladbeck: Polizei sucht Zeugen

Gladbeck Aus unbekannten Gründen hat in der Nacht zu Heiligabend in Gladbeck ein Auto gebrannt. Die Polizei hofft auf Hinweise der Bevölkerung.

An der Landstraße in Gladbeck hat in der Nacht zu Sonntag, 24. Dezember, ein Auto gebrannt. Ein Anwohner informierte gegen Mitternacht die Polizei, das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr gelöscht und anschließend von der Polizei sichergestellt. Verletzt wurde niemand, die Ursache des Brandes ist noch unklar. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter 0800 23 61 11 1 bei der Polizei zu melden.

