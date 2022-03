Künstlerin und Galeristin Karoline Dumpe lädt zur Ausstellung „Dialoge“ in der Alten Spedition an der Ringeldorfer Straße in Gladbeck.

Kunst Ausstellung KunstKompakt 18 startet am Samstag in Gladbeck

Gladbeck. Der Start der Ausstellung „Dialoge“ in Gladbeck musste aufgrund von Corona-Infektionen verschoben werden. Nun geht es am Samstag los.

Nachdem eine Corona-Infektion das Startwochenende unmöglich machte, startet die Ausstellung KunstKompakt 18 in Gladbeck nun am heutigen Samstag. Zu sehen sind in der Alten Spedition von Karoline Dumpe Arbeiten von acht Malerinnen und Malern aus Deutschland und den Niederlanden, die sich in vier Räumen korrespondierend gegenüberstehen.

Während in dem einen Raum abstrakte „Dialoge“ stattfinden, sind es in anderen Räumen die Begegnungen von Mensch und Natur. Nils Peters und Ulrike Stausberg interpretieren collageartige Bilder mit Textfragmenten, Reinhard Wieczorek und Henny Latul variieren abstrakt und gegenständlich Landschaften. Zu Joost Meyers „Viechertapeten“ setzt Helmtrud Kraienhorst mit schaufensterartigen kleinen Szenen den figürlichen Kontrapunkt. Luc Peters bindet mit Skulpturen die Ausstellung zusammen.

Der Eintritt ist frei, es gilt die aktuelle Coronaschutzverordnung. Die Ausstellung ist in der Alten Spedition Gladbeck, Ringeldorfer Straße 6, zu folgenden Zeiten zu sehen: Samstag, 5. März, Sonntag, 6. März, Samstag, 12. März, sowie am Sonntag, 13. März, jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Die Finissage ist am 13. März von 15 bis 18 Uhr.

Neue Ausstellung in der Alten Spedition. Neue Ausstellung in der Alten Spedition. Karoline Dumpe unternimmt mit der WAZ vor der Eröffnung einen kleinen Rundgang durch die Ausstellung und zeigt, was die Interessierten erwartet. Foto: Lukas Claus

