Außengastronomie: Gladbecker CDU will die Branche stärken

Gastronomen an der Rentforter Straße in Gladbeck konnten in der jüngsten Vergangenheit ihre Außenflächen ausweiten.

Gladbeck. Die CDU Gladbeck will die Gastro-Szene in der Freiluft-Saison 2024 unterstützen. Das stellen sich die Christdemokraten für die Innenstadt vor.

Die CDU in Gladbeck blickt schon weit voraus – nämlich auf die warme Jahreszeit im kommenden Jahr. Für die Sitzung des Wirtschaftsförderungs- und Bauausschusses am 22. Februar beantragen die Christdemokraten, das Thema „Sondernutzung der Parkflächen an der Rentforter Straße zur Stärkung der lokalen Gastro-Szene im Zeitraum von April bis Oktober“ auf die Tagesordnung zu setzen. Ins Auge gefasst ist, die Außengastronomie zu unterstützen. So argumentiert die CDU.

„Mit Beginn des Frühlings und der Besserung des Wetters werden außengastronomische Angebote gern genutzt. Ein Problem für Gastronomen und Kunden an der Rentforter Straße ist das Fehlen von Außengastronomie. Im Zuge der Stärkung der Gladbecker Gastronomie sind in der Vergangenheit vereinzelte Parkflächen sogenannten Parklets gewichen, um auf der besagten Straße temporär Außengastronomie ermöglichen zu können“, so Ratsherr Robert Ernst. Von diesem Angebot machten „die Gastronomen gerne und öffentlichkeitswirksam Gebrauch“.

Der Gladbecker CDU-Ratsherr stellt einen Antrag zur Stärkung der lokalen Gastro-Szene. Foto: RE

Die CDU-Fraktion fordert ein Aufleben der Außengastronomie an der Rentforter Straße zur Unterstützung der dort ansässigen Gastronomie – und folglich der Stärkung der lokalen Wirtschaft. Die Verwaltung solle den Auftrag erhalten, mit den ortsansässigen Inhabern Gespräche über den jeweiligen Bedarf an Außengastronomie zu sprechen. „Zusätzlich prüft die Verwaltung die Möglichkeit der Sondernutzung einzelner Parkflächen für den Zeitraum von April bis Oktober“, heißt es weiter.

Nach Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen soll gestattet werden, Pop-Up-Außengastronomie für die oben genannte Periode in 2024 zu errichten. Die CDU: „Die Außengastronomie muss rückstandslos rückbaubar sein, sodass der Parkraum von November bis März unmittelbar wieder genutzt werden kann.“

