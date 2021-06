Ausbildungssuche: Schüler auf digitaler Schnitzeljagd

Gladbeck. Corona erschwert auch Jugendlichen in Gladbeck die Suche nach einem Ausbildungsplatz. Eine digitale Schnitzeljagd im Kreis soll jetzt helfen.

Unter dem Titel „Entdecke deine Möglichkeiten im Vest – Diese Berufe bieten heimische Unternehmen“ startet der Fachdienst Wirtschaft im Kreis Recklinghausen in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter vom Kreis eine zweiwöchige digitale Schnitzeljagd. Auftakt ist am bundesweiten Digitaltag am 18. Juni.

Schüler können Unternehmen sowie deren Ausbildungs- und Berufsangebot kennenlernen

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen können dabei Unternehmen sowie deren Ausbildungs- und Berufsangebote im Kreis kennenlernen. Und so funktioniert die digitale Entdeckungsreise: Die Jugendlichen recherchieren auf der Digitaltag-Internetseite nach Unternehmen, die einen Ausbildungsplatz anbieten. Anschließend geht‘s zu dem auf der Karte angezeigten Standort des Unternehmens. Sichtbar am Gebäude, am Zaun oder Tor ist ein QR-Code platziert, den es zu scannen gilt.

Über den Code gelangen sie auf die Internetseite des Digitaltag-Projektes, auf der Informationen zum Unternehmen selbst, den dort ausgeübten Ausbildungsberufen sowie eine Gewinnspielfrage hinterlegt sind. Die hoffentlich richtige Antwort wird dann über ein Formular auf der Internetseite versendet. Die Standorte sowie die digitale Karte werden am Freitag, 18. Juni, zum Digitaltag veröffentlicht. Die Aktion läuft bis über zwei Wochen bis zum 2. Juli. In der darauffolgenden Woche werden die Gewinner des Gewinnspiels bekanntgegeben.

Frank Benölken, Chef der Agentur für Arbeit Recklinghausen: „Wir alle erhoffen uns von dieser Aktion eine sinnvolle Ergänzung im Rahmen von Berufsorientierung und Ausbildungsplatzsuche. Digitale Kanäle ersetzen derzeit die bewährten Ausbildungsbörsen, Messen oder Praktika. “

Weitere Informationen und Anmeldung: Julia Zwanzig (02361 53-4632) oder Claudia Müller-Werner (02361 53-4029) oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@kreis-re.de. Mehr Infos gibt es außerdem unter www.digitaltag.eu.

