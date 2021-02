Ausbildungsplatzsuche: Anstoß-Büro in Gladbeck berät online

Wie bewerbe ich mich richtig? Das Anstoß-Büro in Gladbeck beantwortet Fragen von Jugendlichen per Zoom-Konferenz.

Gladbeck. Städtische Jugendberufshilfe in Gladbeck bietet Video-Konferenz zum Thema Bewerbung und Ausbildung. Interessenten müssen sich vorher anmelden.

Die städtische Jugendberufshilfe „Anstoß“ in Gladbeck lädt am kommenden Freitag, 19. Februar, um 16 Uhr zu einer Info-Konferenz auf der Plattform Zoom zum Thema „Bewerbung um einen Ausbildungsplatz“ ein. Die Session dauert eine Stunde und bietet den Teilnehmenden neben Informationen zur Ausbildungsplatzsuche und zum Anfertigen ihrer Bewerbung auch die Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Der Einladungs-Link wird vorab per E-Mail verschickt. Interessenten senden dazu eine kurze Nachricht an anstoss@stadt-gladbeck.de. Wer an dem Tag verhindert ist, hat am Donnerstag, 25. Februar, noch einmal die Gelegenheit, an der Session teilzunehmen. Fragen beantwortet das Anstoß-Team unter Tel. 02043 / 3198400.