Bahn Aufzug in Betrieb: Gladbecker Bahnhof wieder barrierefrei

Gladbeck Der Bahnhof Gladbeck West hat wieder einen funktionierenden Aufzug. Wie neue Technik dafür sorgen soll, dass er möglichst selten ausfällt.

Ein frühes Weihnachtsgeschenk für Gladbecker Bahnfahrer: Der neue Aufzug am Bahnhof Gladbeck West ist seit vergangener Woche in Betrieb. Damit können Reisende nun wieder barrierefrei zum Bahnsteig gelangen, so ein Pressesprecher der Deutschen Bahn. Wer vor seinem Reiseantritt nachschauen möchte, ob der Aufzug auch wirklich funktioniert, der kann im Internet unter bahnhof.de den Status des Fahrstuhls abfragen.

Damit war die Bahn nun sogar etwas schneller, als sie noch im Sommer 2023 dachte, damals war vom ersten Quartal 2024 die Rede. Insgesamt hat der neue Aufzug 400.000 Euro gekostet, ein Teil der Summe wurde mit Bundesmitteln gestemmt. Der Vorgänger des neuen Fahrstuhls wurde 2008 am Bahnhof installiert, das erste Mal, dass Gladbeck West überhaupt barrierefrei wurde. Wie überall stand die Maschine aber auch hier öfter mal still: wegen technischer Störungen, aber auch wegen Vandalismus.

Jetzt habe der Aufzug zwar die neueste technische Ausstattung, eine absolute Sicherheit, gerade gegen Vandalismus, gebe es aber nicht. Allerdings überwacht sich der Aufzug quasi selbst: Stellt er Störungen fest, werden sie der Bahn gemeldet, um möglichst schnell Reparaturen veranlassen zu können.

