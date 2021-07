Coronavirus Aufruf zum Impfen kommt in Gladbeck per Lautsprecherwagen

Gladbeck. Die Stadtverwaltung Gladbeck weitet ihre Kampagne zur Corona-Impfung aus. Es werden Lautsprecherwagen und Lotsen eingesetzt.

Die Stadtverwaltung Gladbeck weitet in dieser Woche ihre Impfkampagne aus. Grund: Es stehe aktuell wieder mehr Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung, so dass mehr Menschen ein Immunisierungsangebot gemacht werden könne, heißt es aus dem Rathaus.

Ab dieser Woche sind im Stadtgebiet Lautsprecherwagen unterwegs, die mit mehrsprachigen Durchsagen auf das Thema „Impfung“ aufmerksam machen. Auf Deutsch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch und Rumänisch ist das Motto der Kampagne zu hören: „Impfen rettet Leben! Lass Dich impfen! Schütze Dich und Deine Familie!“ Zusätzlich soll verstärkt auf den Social-Media-Kanälen der Stadt zum Impfen aufgerufen werden.

Banner und Poster rufen zum Impfen gegen das Coronavirus auf

Bereits seit Ende Mai hängen in Gladbeck mehrsprachige Banner und Plakate mit dem Motto. Unter anderem gibt es ein Exemplar an der B224, Poster sind an Litfaßsäulen angebracht. Die Impfkampagne war im Juni ebenfalls auf den Bildschirmen in den Bussen der Vestischen Straßenbahnen zu sehen. Anfang Juni wurden etwa 20 Impflotsinnen und -lotsen geschult, die in dichtbesiedelten Wohnvierteln aufklären.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck