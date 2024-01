Verkehrsunfall Auffahrunfall auf B224 in Gladbeck mit zwei Verletzten

Gladbeck Verkehrsunfall auf der B 224: Drei Pkw waren an der Kollision beteiligt. Das sagt die Polizei zur Ursache des Unfalls.

Ein Unfall mit zwei verletzten Personen hat sich Montag am Morgen auf der Essener Straße in Gladbeck ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 38-jähriger Autofahrer aus Oberhausen seinen Wagen so stark abgebremst, dass die zwei Fahrzeugführer, welche sich unmittelbar hinter dem Oberhausener befanden, jeweils mit ihren Pkw auffuhren.

Der 38-Jährige sowie ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus Essen erlitten leichte Verletzungen durch den Aufprall. Ein 50-jähriger Oberhausener, der sich im hintersten Fahrzeug befand, blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 21.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu einigen Verkehrsbehinderungen. Die B 224 musste zwischen Europastraße und Phönixstraße für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.

