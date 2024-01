Grünarbeiten Auf der Wiesmannstraße stehen weitere Baumpflanzungen an

Gladbeck Die nördliche Fahrbahn der Wiesmannstraße muss für gut zwei Wochen gesperrt werden. Der Grund sind Pflanzarbeiten auf dem Mittelstreifen.

Auf der gerade umgestalteten Wiesmannstraße stehen noch einige Baumpflanzungen im Mittelstreifen der Fahrbahn an. Die Vorarbeiten dafür, so die Information aus dem Gladbecker Rathaus, haben jetzt begonnen. Sie werden ungefähr zwei Wochen Zeit in Anspruch nehmen.

So wird der Verkehr während der Arbeiten in Gladbeck umgeleitet

Für die Arbeiten an den Pflanzmulden muss die nördliche Fahrbahn der Wiesmannstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt werde. Der Verkehr wird aus Richtung Gelsenkirchen wird während dieser Zeit über die Holthauser Straße/Vehrenbergstraße umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert. Anschließend werden dann die restlichen Bäume in zwei Schritten – im Frühjahr und im Herbst – gepflanzt.

Ansprechpartnerin bei der Stadt für die Maßnahme ist Karin Hormann, Telefon 02043/99-2552 vom Ingenieuramt. Aktuelle Informationen zur Baustelle werden unter www.gladbeck.de/Baustellen veröffentlicht. Der Busverkehr (die Linien SB36 und 259) ist von der Regelung ebenfalls betroffen. Die Vestische informiert zu Umleitungen mit Aushängen an den Haltestellen. Aktuelle Fahrplanänderungen können zudem unter www.vestische.de/umleitungen eingesehen werden.

