Auf der Beisenstraße wird eine Fußgängerinsel gebaut

Wegen der Arbeiten an der Fußgängerinsel auf der Beisenstraße wird es eine Teilsperrung der Ausfahrt Gladbeck-Ellinghorst der A2 geben.

Gladbeck. Am Montag beginnen die Arbeiten an einer Querungshilfe auf der Beisenstraße. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr – es gibt eine Teilsperrung.

Die Beisenstraße erhält eine neue Überquerungshilfe. Laut Mitteilung der Stadt beginnen die Arbeiten am Montag, 1. März.

Die Fußgängerinsel wird an der Einmündung zur Bohmertstraße gebaut

Gebaut wird die Querungshilfe in Höhe der Einmündung zur Bohmertstraße. Dies geschieht im Vorfeld des Baus der Ampelanlage, die an den Zufahrten zu den Auf- und Abfahrten zur Anschlussstelle Gladbeck-Ellinghorst zur A2 errichtet werden soll. Dazu muss es dann auch eine Fußgängerinsel geben. Diese soll sicherstellen, dass Fußgänger die Beisenstraße sicher überqueren können, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Im Zuge der Bauarbeiten muss die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. Auf Grund des zu erwartenden Rückstaus in Richtung Bottrop und auf die A2 wird auch eine Teilsperrung der Ausfahrt Gladbeck-Ellinghorst erfolgen müssen: Der Verkehr in Richtung Oberhausen wird nicht abfahren können und über eine Umleitung über die vorgelagerte Anschlussstelle Essen/Gladbeck (Bedarfsumleitung U56) abgeleitet.

