Auf der A2 im Bereich Gladbeck ist mit Störungen zu rechnen

Gladbeck. An der A2 im Bereich Gladbeck werden vom 26. bis 30. Oktober Auf- und Ausfahrt gesperrt. Die Fahrbahnarbeiten werden nachts durchgeführt.

Auf der Autobahn A2 im Bereich der Anschlussstellen Gladbeck/Ellinghorst und Essen/Gladbeck ist in der Woche vom 26. bis 30. Oktober mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Dies gilt für die Richtung Hannover. Grund sind Straßenarbeiten.

Sie werden zwischen 19 Uhr und 6 Uhr durchgeführt. Umleitungen werden eingerichtet. Straßen.NRW wird Fahrbahnschäden beseitigen und investiert 110.000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungskräfte im Einsatz können passieren.Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden.

Wie Straßen.NRW, Autobahnniederlassung Hamm, mitteilt, wird in fünf Nächten in Gladbeck-Ellinghorst die Auffahrt, in Essen/Gladbeck die Ausfahrt der Autobahn in Richtung Hannover gesperrt. Dienstag-, Mittwoch-, Donnerstag- und Freitagnacht steht dem Verkehr auf der A2 nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Eine weitere Nacht ist vom 3./4. November eingeplant.