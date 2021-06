Auf dem Rosenhügel gibt’s im Sommer ganz viel Kultur

Gladbeck. Live-Musik, Snacks und viele gute Gespräche: Ab Juli geht es rund auf dem Rosenhügel in Gladbeck. Das plant die SPD alles für die Sommermonate.

Die Sozialdemokarten vom Rosenhügel wollen im Juli eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Rosenhügeler Kultursommer“ starten. Veranstaltungsort soll unter Beachtung der geltenden Corona-Auflagen der Außenbereich vom Heinrich-Weidemeier-Haus am Dahlmannsweg sein. Dazu wird eigens ein überdachter Biergarten aufgebaut. Das ist konkret geplant.

Der Kultursommer in dem Gladbecker Stadtteil startet Anfang Juli

Der Kultursommer am Rosenhügel startet am 9. Juli um 17.30 Uhr mit einem Quartiers-Dämmerschoppen, dem noch fünf weitere folgen werden (Termine: 23. Juli, 6. und 20. August, 3. und 17. September). „Das sind allesamt bunte Abende mit Musik, einem wechselnden Imbiss-Angebot und Getränken“, erklärt der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins im Stadtteil, Andi Dunkel. So soll bei guten Gesprächen die Nachbarschaft gepflegt werden. Auftischen wollen die Veranstalter wechselweise Cevapcici mit Zaziki und selbst gemachtem Fladenbrot, Kesselgulasch sowie die traditionelle Currywurst. An zwei Abenden soll’s zudem Cocktails geben, und zum Abschluss am 17. September singt Rainer Migenda.

Ein Quartiers-Mittagstisch steht dann am Sonntag, 15. August auf dem Programm. Gemeinsam soll gegrillt werden. Und am Freitag, 27. August, um 20 Uhr laden die Sozialdemokraten gemeinsam mit der Nachbarschaftshilfe Rosenhügel zum Open-Air-Kino ein. Gezeigt wird der Film „Was nicht passt wird passend gemacht“. Den Streifen haben die Rosenhügeler bewusst ausgewählt. Er passt nämlich perfekt zu den Renovierungsarbeiten, die in Eigenregie während des Lockdowns am Weidemeier-Haus vorgenommen worden sind.

Mit Flyern wird auf die Veranstaltungsreihe hingewiesen

Um auf die Veranstaltungsreihe aufmerksam zu machen, werden 2500 Flyer an alle Rosenhügeler Haushalte verteilt. Natürlich können sich auch andere Interessierte anmelden. Anmeldungen zu allen Veranstaltungen können wochentags in der Zeit von 9 bis 15 Uhr unter der Rufnummer 0176 34295769 erfolgen. Ab Oktober sollen dann einige Veranstaltungen zum „Rosenhügeler Kulturherbst“ folgen, wenn der weitere Verlauf der Pandemie es zulässt.

