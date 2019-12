Gladbeck. Kinder und Jugendliche in Gladbeck finden in den Stadtteilen unterschiedliche Angebote für die Freizeitgestaltung.

Auch ohne Indoor-Spielplatz keine Langeweile

Gladbeck hat zwar keinen Indoor-Spielplatz – dafür gibt es in der Stadt aber einige andere spannende Angebote für Kinder und Jugendliche, die sie „drinnen“ wahrnehmen können. In den städtischen Freizeittreffs in Brauck und Rentfort-Nord werden, nach Altersgruppen gestaffelt, zu unterschiedlichen Zeiten Freizeitaktivitäten angeboten, an denen man ohne Anmeldung teilnehmen kann.

In der Soccer-Arena am Landhaus Pieper können von fußballbegeisterten Kindern auch Geburtstage gefeiert werden. Foto: Andreas Hofmann / WAZ

Auch die Falken und die evangelische Kirche bieten mit dem Kinder-, Jugend- und Kulturhaus Maxus bzw. den offenen Treffs (OT) Freizeitmöglichkeiten in verschiedenen Stadtteilen an. Für kleinere Kinder gibt es auch das Café Confetti an der Josefstraße in Alt-Rentfort.

Sportlich geht es im Hallenbad oder in der Soccer-Arena zu

Sportlich geht es zum Beispiel im Hallenbad an der Bottroper Straße oder in der Soccer-Arena an der Möllerstraße zu. Letztere bietet auf vier Kunstrasenplätzen Fußballern aller Altersstufen das gemeinsame Spiel an – auch Kindergeburtstage können dort gefeiert werden.

Wer es lieber ruhiger mag, dem seien die Angebote der Kinderbücherei für kleinere Kinder empfohlen. Einmal im Monat findet nachmittags dort das Bilderbuchkino statt – das nächste übrigens am 16. Januar. Außerdem gibt es regelmäßig „gemütliches Vorlesen“, so Elisabeth Klapheck von der Kinderbücherei, zu dem Kinder kommen können. Als Großprojekt der Bücherei sei auf die Thementage zu „Märchen“ hingewiesen, die im März und April kommenden Jahres stattfinden.

Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Spiel- und Kreativangebote

Darüber hinaus bieten sowohl die Jugendkunstschule als auch diverse Sportvereine im Bereich Badminton, Leichtathletik, Reiten, Tanzen usw. in den einzelnen Stadtteilen unterschiedliche Spiel- und Kreativangebote – allerdings nur mit Anmeldung und möglicherweise Schnupperstunden im Voraus. Konkrete Informationen gibt es auf den jeweiligen Internetseiten oder auf der Seite www.sport-in-gladbeck.de – die Seite wird allerdings derzeit überarbeitet.

Seit 2006 gibt es in Gladbeck auch eine Kinder-und Jugend-Universität für junge Menschen zwischen sechs und 18 Jahren. Sie ist ähnlich aufgebaut wie eine „richtige“ Uni. Es gibt Vorlesungsverzeichnisse, Sommer- und Winterseminare und selbstverständlich auch verschiedene Fachbereiche, z. B. Fremdsprachen, Kunst, Literatur, Technik.

Indoor-Spielhallen sind in Nachbarstädten zu finden

Wer Angebote zum Toben und Auspowern sucht, die man spontan wahrnehmen kann, zum Beispiel Indoor-Spielplätze, Trampolin- oder Kletterhallen, der wird in Gladbeck bislang nicht fündig und muss auf umliegende Städte ausweichen. Gesammelte Informationen über die Freizeittreffs in Gladbeck liefert die Webseite www.jugend-in-gladbeck.de.