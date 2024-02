Gladbeck. Es gibt dringendere Projekte als einen modernen Willy-Brandt-Platz in Gladbeck, so Senioren. Höhere Priorität für Verkehrssicherheit.

In einem offenen Brief wendet sich die Senioren Union Gladbeck an Bürgermeisterin Bettina Weist. Es geht um den Umbau des Willy-Brandt-Platzes. Dafür sollen mehr als vier Millionen Euro Fördergelder fließen. Dabei hätten andere Orte in der Innenstadt eine Aufwertung nötiger, findet die Senioren-Union.

Der Willy-Brandt-Platz sei „ein wenig in die Jahre gekommen“, aber er funktioniere. Er biete für

Veranstaltungen, Events und Stadtfeste ausreichend Platz und Infrastruktur Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann Hunderte von Menschen kamen zur Demonstration gegen rechts zum Willy-Brandt-Platz in Gladbeck. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann 1 / 20

. Jürgen Zeller, Vorsitzender der Senioren Union Gladbeck, fügt hinzu: „Vor allem: Er ist in weiten Teilen nicht reparaturbedürftig. Vor allem für uns Seniorinnen und Senioren ist entscheidend, dass wir uns auf einem Platz sicher bewegen können.“ Er müsse barrierearm und frei von Stolperstellen sein: „Das ist der Willy-Brandt-Platz.“

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! +++

Größere Probleme gebe es da anderenorts. Vordringlich sieht Zeller den Goetheplatz sowie Geh- und Radwege. „Wir begrüßen wir die Pläne zur Umgestaltung des Goetheplatzes. Dass der Tunnel als Angstraum verschwinden soll und das Pflaster auch für uns begehbar werden soll, ist gut und richtig. Aber wann wird das geschehen?“

Die Senioren Union schlägt der Bürgermeisterin vor: „Überdenken Sie bitte den Umbau des Willy-Brandt-Platzes und stellen Sie die Maßnahme zurück. Vielleicht können Sie dafür in der Kommunalpolitik, ganz sicher aber in der Bevölkerung, große Zustimmung erhalten.“ Sicher, Fördermittel seien zweckgebunden, aber: „Wäre es nicht ein lohnender Versuch, mit den Geldgebern darüber zu verhandeln, ob man die gut vier Millionen Euro nicht in absolut dringende Maßnahmenzur Verkehrssicherheit stecken kann?“

Zeller: „Die Stadt Gladbeck hat das Café Schwarte gekauft, um an dieser exponierten Lage diese gerade auch von uns geschätzte Gastronomie zu erhalten. Das begrüßen wir ausdrücklich. Wir begrüßen auch, dass die Außengastronomie an dieser Stelle aufgewertet werden soll. Und richtig ist auch, dass die Verkehrsführung am Rande des Platzes klarer gegliedert werden soll.“