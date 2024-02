Gladbeck. Ein Auffahrunfall am Montagmorgen hat Pendlern auf der A2 noch mehr Stau beschert als ohnehin schon. Eine Person wurde leicht verletzt.

Ein Auffahrunfall auf der A2 bei Gladbeck hat am Montagmorgen, 26. Februar, für einen langen Stau gesorgt. Um 7.53 Uhr ging bei der zuständigen Polizei Münster der Notruf ein. In Fahrtrichtung Hannover waren zwei Autos auf der sogenannten Kombi-Spur, die gleichzeitig Abfahrt von und Auffahrt auf die B224 ist, zusammengestoßen. Die „Schuldfrage“, so die Polizei, sei derzeit noch ungeklärt.

Einer der Pkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beim Unfall entstanden zirka 7000 Euro Sachschaden, so die Polizei. Der Einsatz selbst wurde um 8.17 Uhr beendet, die wegen des Unfalls gesperrte Spur wurde nach den Abschlepparbeiten um 9.28 Uhr freigegeben. Zwischenzeitlich hatte sich ein langer Stau bis zurück ins Dreieck Bottrop gebildet.