Das Gladbecker Unternehmen Intrail ist Gleisbauspezialist. Momentan ist es auf Wachstumskurs und hat große Pläne. Dafür steht ein Umzug an.

Die Deutsche Bahn gilt gemeinhin als Sanierungsfall, das Schienennetz als marode. 40 Milliarden Euro will der Bund in die Sanierung der Schiene stecken. Viel Geld, von dem auch ein Gladbecker Unternehmen profitiert. Die Intrail GmbH ist ein Spezialist im Gleisbau, kümmert sich unter anderem um die Erneuerung und Instandsetzung von Schienen und Weichen, erläutert Geschäftsführer Hakan Davulcu.

Das Gelände am Wiesenbusch in Gladbeck: Einen Teil übernimmt der ZBG, den anderen Teil der Fläche wird künftig Intrail nutzen. © funkegrafik nrw | Anda Sinn

2016 hat der gebürtige Gladbecker das Unternehmen übernommen und hat es von Duisburg in seine Heimatstadt verlagert. Nun steht ein weiterer Umzug an. Dafür hat Intrail eine der raren Gewerbeflächen, Stadtbaurat Volker Kreuzer spricht im Wirtschaftsförderungs- und Bauausschuss gar von der letzten, in Gladbeck erhalten. Die Intrail wird künftig Nachbarin des ZBG am Wiesenbusch. Das Grundstück, auf dem der ZBG angesiedelt wird, ist so groß, dass eine Hälfte für den Gleisbauer genutzt werden kann.

Gladbecker Unternehmen will Zahl der Mitarbeiter verdoppeln

Man wolle weiter wachsen und benötige den Platz, erläutert Hakan Davulcu dann auch gegenüber den Ausschussmitgliedern. Derzeit beschäftige man 50 Mitarbeiter, davon neun Auszubildende. Für die Zukunft planen Davulcu und sein Geschäftspartner Dirk Hollands mit doppelt so vielen Leuten. Denn der Gleisbau sei ein Wachstumsmarkt, sagen die Unternehmer übereinstimmend und verweisen auf die allseits bekannten Berichte zum maroden Schienennetz.

Der bisherige Standort an der Bogenstraße ist dafür zu klein, daher die Umzugspläne. Zumal Davulcu und Hollands noch weitere Pläne haben. Sie wollen expandieren und andere Betätigungsfelder erschließen. So wollen Davulcu und Hollands auch verstärkt den Tiefbau angehen und ebenfalls im Straßenbau, im Brandschutz sowie in der Brückensanierung Fuß fassen. Gerade letzteres sei ein lohnendes Geschäftsfeld, sagen die beiden Partner mit Blick auf den großen Sanierungsstau gerade bei Brücken. „Wir planen den Aufbau einer Intrail-Gruppe“, sagt Hollands dann auch selbstbewusst vor den Mitgliedern des Wirtschaftsförderungsausschusses.

In Gladbeck soll eine Akademie für die Ausbildung entstehen

Dazu gehört auch, dass die Geschäftspartner auf dem Gelände am Wiesenbusch eine Akademie planen. Dort sind Ausbildungs- und Schulungsangebote geplant. Denn die Unternehmer wollen den Nachwuchs, den sie benötigen, selbst ausbilden. Dort würden dann nicht nur die Gleisbauer lernen.

Hollands ist mit anderen Firmen noch im Bereich der energetischen Sanierung von Wohngebäuden tätig. Die entsprechenden Fachkräfte sollen dann ebenfalls in Gladbeck ausgebildet werden. Diese Akademie soll auch als Bildungsträger fungieren und Mitarbeiter anderer Unternehmen oder auch Langzeitarbeitslose schulen. Da profitiere man dann von Fördergeldern.

Gladbecks Wirtschaftspolitiker bezeichnen Pläne als „beispielhaft“

Platz für all das biete das Gelände, sagen Hollands und Davulcu. Sie wollen dort die Akademie bauen, dazu Büro- und Sozialflächen. Außerdem werde man Lagerfläche benötigen. „Wir werden dort auch Gleise lagern“, macht Davulcu den Flächenbedarf seines Unternehmens deutlich.

Im lokalen Wirtschaftsausschuss kommen diese Pläne bestens an. Parteiübergreifend wird dieses Vorhaben begrüßt. Da passt es, dass es zuvor einen Vortrag über die Gladbecker Wirtschaft zu hören gab. Im Zuge des neuen Konzepts der Wirtschaftsförderung haben Experten das Feld „Bauen und Wohnen“ als bestimmende Wertschöpfungskette in Gladbeck ausgemacht. Die Branche sei vor Ort in den vergangenen zehn Jahren um 22 Prozent gewachsen. Dazu passt eben auch die Geschichte von Intrail.

Dass das Unternehmen nun vor Ort bleiben will und hier auch noch eine Akademie etablieren möchte, das sei „beispielhaft“, so Michael Tack (FDP). Angesichts der Knappheit an Gewerbeflächen fragt Andreas Möse vom Seniorenbeirat dann noch, was mit dem bisherigen Firmensitz an der Bogenstraße geschehe. Darauf jedoch habe die Stadt keinen Zugriff, stellt Stadtbaurat Volker Kreuzer klar. Das Gelände sei im Privatbesitz, es sei zunächst Sache des Besitzers, wie er damit umgeht.

+++ Nachrichten aus Gladbeck bequem ins Postfach: Hier können Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden! +++