Gladbeck. Mit dem Frühling startet auch die Fahrrad-Saison. Der Boom während der Pandemie ist passé. Gladbecker Händler kennen aktuelle Trends.

Wenn der Frühling naht, steigen bei höheren Temperaturen viele Menschen in Gladbeck wieder um vom Auto aufs Fahrrad. Dann starten für die Händler in der Branche die verkaufsstarken Monate. Die Fachleute wissen, was bei der Kundschaft begehrt ist.