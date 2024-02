Gladbeck. Auch NRW will eine Bezahlkarte für Asylbewerber einführen. Doch es gibt noch viele offene Fragen. Was der Gladbecker Einzelhandelsverband sagt.

In Hamburg und in einigen Landkreisen in Thüringen haben die ersten Flüchtlinge ihre Bezahlkarten erhalten – statt wie bisher Bargeld. Die Hoffnung, die damit verbunden wird: Asylbewerber können kein Geld mehr in ihre Heimatländer überweisen, der Anreiz, nach Deutschland zu flüchten, sinkt. In Gladbeck ist man in Sachen Bezahlkarte noch nicht so weit. Die Kommunalpolitiker werden sich am kommenden Montag, 26. Februar, auf Antrag der SPD-Fraktion im Hauptausschuss mit dem Thema beschäftigen.