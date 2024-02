Gladbeck. Erneut wird eine Kreuzung in Gladbeck über Monate hinweg gesperrt. Was die Gründe sind und welche Umleitung vorgesehen ist.

Die Kreuzung Berliner Straße/Schwechater Straße in Gladbeck wird voll gesperrt. Ab Montag, 26. Februar, und voraussichtlich bis April, werden keine Autos über die Kreuzung fahren können. Sperrung im Bereich der Berliner Straße. Grund dafür sind Arbeiten an der Fernwärmeversorgung, so die Stadt. Der Verkehr wird über die Enfieldstraße und die Marcq-en-Barœul-Straße umgeleitet.