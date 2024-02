Gladbeck. Der Tierschutzverein Gladbeck sucht ein neues Zuhause für Husky-Schäferhund-Rüde Champ. Der bringt allerdings ein paar Probleme mit.

Champ ist ein kleiner Sturkopf. Das kann man schon so sagen, der zwei Jahre alte Husky-Schäferhund-Rüde aus Gladbeck hat so seine Problemchen. Genau deswegen sucht der Tierschutzverein Gladbeck jetzt ein neues Zuhause für den Hund, und sagt ganz klar: „Sachkunde muss vorhanden sein!“

Seine aktuelle Besitzerin sieht sich nämlich gezwungen, Champ abzugeben. Sie sei überfordert, und erklärt ein bisschen mehr: „Es war absolut nicht mein Ziel, einen Hund zu kaufen, um ihn dann wieder abzugeben. Aber ich bin an einem Punkt, an dem ich merke, dass er nicht glücklich ist. Es wäre egoistisch, ihn bei uns weiter zu halten.“

Gladbecker Hund Champ mag keine Leckerchen – zumindest manchmal

Champ fordere seine Nähe zu Menschen ein, denn die hat er sehr gerne. Dazu braucht er viel Auslauf, ein eingezäunter Garten wäre ideal. Beim Gassigehen ziehe er sehr stark an der Leine, und seltsamer noch: beim Spaziergang spuckt er Leckerchen wieder aus oder nimmt sie gar nicht erst in den Mund. Mit anderen Hunden versteht er sich dafür gut, nur manchmal knurrt er andere Rüden an.

Wer Champ ein neues Zuhause geben möchte, kann sich per E-Mail an tierschutz-gladbeck@web.de oder telefonisch unter 02043 32 31 0 beim Tierschutzverein Gladbeck melden.