Gladbeck. Schauspieler Jörg Hartmann liest in Gladbeck. Das Interesse an der Veranstaltung ist so groß, dass sie nun verlegt wird. Es gibt wieder Karten!

Alle wollen den Faber lesen hören: Die Veranstaltung mit dem Schauspieler und Autor Jörg Hartmann am 11. April im Lesecafé der Stadtbücherei war rasch ausverkauft, die 180 Zuschauerplätze absolut nicht ausreichend. Deshalb wird die Lesung mit dem unter anderem als Dortmunder Tatort-Kommissar Faber bekannten Hartmann nun verlegt – in die Mathias-Jakobs-Stadthalle. Und es gibt auch wieder Karten!

Bekannt aus der Serie „Weissensee“ und als Tatort-Kommissar Faber: Jörg Hartmann kommt nach Gladbeck

Jörg Hartmann zählt zu den bedeutendsten deutschen Theater-, Film- und Fernsehschauspielern. Einem großen Publikum ist er aus der preisgekrönten Fernsehserie „Weissensee“ und als „Faber“ aus dem Dortmund-Tatort bekannt. Den Parka tragenden Hauptkommissar spielt Hartmann mit überzeugendem Ruhrpott-Charme.

Geboren ist Hartmann in Hagen, aufgewachsen in Herdecke an der Ruhr. Über seine Wurzeln schreibt er in seinem ersten Buch „Der Lärm des Lebens“. Hinreißend erzählt er von den gehörlosen Großeltern, die von Naziverfolgung bedroht waren, von der Mutter und ihrer Pommesbude, von der Demenz des Vaters und natürlich von der eigenen Karriere als Schauspieler. Ein Familienroman über Herkunft und Zugehörigkeit, aber auch den Wunsch, in die Welt zu ziehen. Im Anschluss an die Lesung können Exemplare von „Der Lärm des Lebens“ erworben werden; die Humboldt Buchhandlung stellt einen Büchertisch. Jörg Hartmann wird signieren.

>> Lesung mit Jörg Hartmann, Termin: 11. April 2024 Beginn: 19.30 Uhr. Ort: Mathias-Jakobs-Stadthalle Gladbeck, Friedrichstr. 53, 45964 Gladbeck, Tickets im VVK 8 Euro, ermäßigt 4 Euro, über diesen Link erhältlich. Veranstalter: Literaturbüro Ruhr/Stadtbücherei Gladbeck.