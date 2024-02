Gladbeck. Vor dem Krieg in seiner Heimat hat Oleksandr Akatov Mode fotografiert, sogar für Vogue. Nun lebt er in Gladbeck – und zeigt ganz andere Bilder.

Fünf junge Mädchen lächeln glücklich in die Kamera. Alle tragen Mützen, Schals und dicke Mäntel gegen die Kälte in dieser Silvesternacht 2022 in Sumy, einer Stadt in der Ukraine, gerade mal 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Ganz bestimmt haben sie Pläne geschmiedet, sich um Mitternacht zugeprostet und auf ein schönes neues Jahr angestoßen. Das schöne neue Jahr, es endete knapp zwei Monate später – am 24. Februar 2022. Da begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.