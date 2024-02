Gladbeck. An der Kreuzung Bottroper und Hermannstraße regelt eine Behelfsampel den Verkehr. Die ist an dieser Stelle kein Vorbote einer neuen Baustelle.

Schon seit einigen Monaten regelt eine Behelfsampel den Verkehr an der Kreuzung von Bottroper und Hermannstraße in Gladbeck. Solche Provisorien sind nicht selten Vorboten von Baustellen. Doch da sich dort nichts tut, sorgt die Baustellenampel ohne Baustelle für Verwunderung bei Anwohnern und Autofahrern.

Tatsächlich ist die Ampel an dieser Stelle auch nicht Teil einer Baustelle, die irgendwann kommen mag. Sie wurde vielmehr aufgebaut, weil die eigentliche Ampel defekt ist. Wobei: Eigentlich kann man hier von einem Totalschaden sprechen. Es liege ein Defekt einer älteren Recheneinheit vor, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. „Für diese gibt es aufgrund des Alters keine Ersatzteile mehr, sodass eine Reparatur nicht möglich ist. Hier muss die gesamte Ampelanlage neu geplant und gebaut werden“, so Stadtsprecher David Hennig.

Bis es so weit ist, wird der Verkehr an dieser Stelle über die Baustellenampel geregelt – und das aller Voraussicht nach für längere Zeit, denn, so Hennig: „Wir gehen mit Blick auf die einzelnen Ausschreibungen für Planung sowie Bau plus die letztliche Bauzeit für die Maßnahme von einer Zeitspanne von zwölf bis 18 Monaten aus, bis die neue Anlage betriebsbereit ist.“