Gladbeck. Innovation beim Zentralen Betriebshof Gladbeck: Eine App erleichtert Auszubildenden im Garten- und Landschaftsbau künftig das Lernen.

Garten- und Landschaftsbauer, das sind doch jene Menschen, die mit Schubkarre und Schaufel, mit Schere und Spaltaxt zu Werke gehen. Stimmt, aber nicht so ganz. Denn der Beruf hat vielerlei Facetten. Entsprechend umfassend ist die Ausbildung. Und was müssen Nachwuchskräfte nicht alles für die Prüfung wissen... Auszubildende des Zentralen Betriebshofs Gladbeck (ZBG) haben jetzt einen Weg gefunden, sich selbst das Lernen zu erleichtern: Sie haben in Eigeninitiative eine spezielle App entwickelt.