Die Stadt hatte zum Kita-Gipfel geladen. So äußern sich Kita-Träger zu den Ergebnissen. Warum es keine schnelle Lösung geben wird. Eine Analyse.

Rund 800 Kita-Plätze in Gladbeck fehlen. Umgerechnet ist es gut ein Jahrgang, der keinen Platz in der Betreuung erhalten hat. Das sorgt für viel Verdruss bei den betroffenen Familien. Schon zweimal hat die Stadt daher einen Kita-Gipfel organisiert, zuletzt in der vergangenen Woche. Dabei wurde gemeinsam mit den Trägern beraten und überlegt, wie kurzfristig Plätze geschaffen werden könnten.