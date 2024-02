Gladbeck. Bislang Unbekannte haben in einer Kleingartenanlage mehrere Lauben aufgebrochen. Neun Anzeigen liegen der Polizei bis jetzt vor.

Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20./21. Februar) sind in Gladbeck in einer Kleingartenanlage an der Buerschen Straße in mehrere Lauben eingedrungen. Der Polizei liegen bislang neun Anzeigen vor.

Nach ersten Erkenntnissen haben die unbekannten Täter einige Türen aufgehebelt und Werkzeug gestohlen. Was genau alles erbeutet wurde, steht noch nicht fest. Der Tatzeitraum liegt laut Bericht zwischen 2 Uhr und 5 Uhr in der Nacht, gegen 3.30 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst.

Wer etwas Verdächtiges mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0800/2361 111 zu melden.

