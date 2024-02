Gladbeck. In die Gladbecker Gastro-Szene kommt Bewegung. Im Center an der Wilhelmstraße gibt‘s schon bald zwei neue Läden. Was dort geboten werden soll.

Lange genug hat’s gedauert. Aber jetzt gibt es tatsächlich einen Termin: Spätestens Mitte März eröffnet das Unternehmen burgerme einen Laden in Gladbeck, im Glückauf-Center. Dann kann man an der Wilhelmstraße Burger und mehr online bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Das soll nicht länger als 25 Minuten dauern, so das Werbeversprechen der Fast-Food-Kette, die beim Liefern ausschließlich auf Elektromobilität setzt. Und auch die große Gastronomie gleich nebenan wird gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen.