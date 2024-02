Gladbeck. BUND und Gladbecker Bürger wehren sich weiter gegen die Entscheidung der Stadt, auch wenn das Schicksal des Buerschen Wäldchens besiegelt ist.

Dass die 80 Bäume im Buerschen Wäldchen in Gladbeck gefällt werden, ist nun beschlossene Sache. Anwohner und BUND sind davon natürlich nicht begeistert, lassen sich vom besiegelten Schicksal der Bäume aber nicht gänzlich unterkriegen. Der BUND informiert am Samstag, 24. Februar, an seinem Stand am Europaplatz über die Auswirkung der Maßnahme. Zwischen 10 und 15 Uhr erklären die Mitglieder, welche Nachteile das baldige Verschwinden von Teilen des Gehölzes haben wird.

Derweil haben Gladbecker Bürger auf die Entscheidung der Stadtverwaltung reagiert und in einem offenen Brief ihren Frust zum Ausdruck gebracht. „Bürgerproteste, Alternativgutachten des BUND oder seine Vorschläge der Baumpflege werden nicht beachtet. Es wird weiterhin so gehandelt, als ob der Klimawandel nicht relevant wäre für unser Leben“, heißt es in dem Schreiben. Die Autoren erinnern auch daran, dass 2019 im Rat der Stadt der Klimanotstand ausgerufen wurde.

Woran die Unterzeichner noch erinnern: an die Gladbecker Erklärung, in der steht, dass „der Schutz unserer Umwelt ein besonders hohes Gut ist, wir bewahren sie gemeinsam.“ Das sei momentan allerdings nicht zu erkennen. „Die Menschen werden aufmerksamer, sensibler und mutiger im Einsatz für ihre Lebensqualität und die der nächsten Generationen, auch in Gladbeck. Sie machen sich ernsthafte Gedanken und Sorgen. Behörden, Verwaltung und ZBG sind gut beraten, wenn sie das ernst nehmen, denn auch das trägt zum friedlichen Miteinander bei.“