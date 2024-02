Gladbeck. Die Ele hat für das Jahr 2024 neue Förderprogramme aufgelegt. Wer in Gladbeck davon profitieren kann und was zu beachten ist.

Fast 40 Prozent aller CO 2 -Emissionen in Deutschland entstehen bei der Erzeugung von Raumwärme. Laut BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) ist aber immer noch jede dritte Heizung in Deutschland älter als 20 Jahre. Die Emscher Lippe Energie (Ele) legt neue Förderprogramme für 2024 auf. Davon können Menschen in Gladbeck profitieren.

Im Vergleich zu modernen Heizungen arbeiten die alten Modelle ineffizient, verschwenden Energie und stoßen zu viel CO₂ aus. Deshalb bekommt, wer bei Sanierung oder Neubau in eine neue klimaschonende Heizung investiert, finanzielle Unterstützung vom Staat: vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), der KfW oder als Steuerbonus. Auch die Emscher Lippe Energie (ELE) hat neue Förderprogrammen für das Jahr 2024 aufgelegt.

So ermöglicht das Versorgungsunternehmen verschiedene Heizungslösungen, ohne Anschaffungs-, Reparatur- und Wartungskosten, zum monatlichen Servicepreis. Das Rundum-sorglos-Paket gibt es mit Wärmepumpe oder einer modernen Erdgas-Brennwertheizung, aber auch Hybrid-Systeme oder Klima-Wärmepumpen werden angeboten. „Egal für welche Variante man sich entscheidet, die Ele belohnt die Entscheidung mit Zuschüssen aus ihrem hauseigenen Fördertopf, und der enthält 110.000 Euro für das Jahr 2024“, so der Versorger.

700 Euro können zum Beispiel für Hausbesitzer fließen, die sich für den Einbau einer modernen Luft-Wasser-Wärmepumpe und den passenden Wärmepumpenstrom-Tarif entscheiden. Wer eine alte Erdgasheizungsanlage komplett gegen neue, effiziente Erdgas-Brennwerttechnik tauscht, „setzt damit auf eine schnelle und kostengünstige Modernisierungsmaßnahme, die sofort spürbar Heizenergie spart“. Die Ele belohnt die Erneuerung der Altanlage durch die sparsamere und klimafreundliche Erdgas-Brennwertheizung in Bestandsgebäuden mit 200 Euro. Zusätzliche 250 Euro seien bei Nutzung eines Ele-Komplettservices drin.

Oder man unterstützt die bestehende Heizung mit einer Klima-Wärmepumpe. 250 Euro zahlt das Unternehmen an Kunden, die ein entsprechendes Förderangebot nutzen. Übrigens lassen sich gleichfalls bestehende Elektrospeicherheizungen in moderne Wärmeanlagen verwandeln. Einsparungen von bis zu 20 Prozent sind dabei laut Ele möglich, die auch dafür Angebote parat hält. Einen Zuschuss sichern kann sich ebenfalls, wer innovative Ladetechnik für Elektroautos nutzen will.

Weitere Informationen und die passenden Anträge: www.ele.de/foerderprogramme

