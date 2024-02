Gladbeck. Die B224 zwischen Bottrop und Gladbeck ist in schlechtem Zustand, heißt es im Landtag. Welche Folgen hat nun der Umleitungsverkehr?

Seit der Brückensperrung der A42 in Bottrop rollt der Umleitungsverkehr auch über ein Gladbecker Teilstück der B224. Wer die Sperrung kleinräumig umfahren will, der wird vom Kreuz Essen-Nord über die Bundesstraße durch Bottrop bis zum Kreuz mit der A2 in Gladbeck geleitet. Das hat Folgen für den Teilabschnitt der Bundesstraße. Das wurde zuletzt auch im Verkehrsausschuss des Landtags deutlich.