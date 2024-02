Gladbeck. Gestiegene Zinsen, Unsicherheit bei den Energiekosten: Der Immobilienmarkt ist 2023 eingebrochen. Ein Blick auf die Lage in Gladbeck.

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden, der Traum vom eigenen Haus – er hat im vergangenen Jahr auch in Gladbeck stark nachgelassen. „Der stetige Aufwärtstrend für Wohnimmobilien wurde 2023 erstmals über ein ganzes Kalenderjahr gebrochen“, erklärt Dörthe Schmidt in ihrer Funktion als Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in den Städten Gladbeck, Dorsten und Marl. Der Blick in die Statistik habe im Jahresvergleich „die erwartete rückläufige Entwicklung“ gezeigt. Doch wie sieht die Situation konkret in Gladbeck aus?