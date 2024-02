Gladbeck. In der zweiten Familienkonferenz möchten wir mit Ihnen, liebe Eltern, über die Themen „Grundschule und Wohnen“ sprechen.

Wir, die WAZ Gladbeck, möchten von Ihnen, liebe Gladbecker wissen, was Sie beschäftigt. Gemeinsam mit der Stadt Gladbeck möchten wir Sie deshalb zur WAZ-Familienkonferenz einladen. Am 28. Februar wollen wir mit Ihnen über Themen „Grundschule“ und „Wohnen sprechen“

Gemeinsam mit Ihnen und Familiendezernent Rainer Weichelt wollen wir bei Essen und Getränken zum Start am Abend des 28. Februars darüber sprechen, was Sie als Eltern von Grundschülern bewegt. Wie haben Sie die Schulanmeldung erlebt? Sind Sie zufrieden mit dem Unterricht, der Betreuung, dem „Drumherum“?

Was bewegt Sie, liebe Grundschuleltern? Sagen Sie es uns!

Uns interessiert aber auch das Familienleben abseits der Schule: Wie zufrieden sind Sie als Familie mit dem Gladbecker Wohnungsmarkt? Hatten Sie Probleme, eine passende Wohnung zu finden? Sind Sie immer noch auf der Suche? Was bedeutet „Wohnen in Gladbeck“ für Sie als junge Familie?

Familiendezernent Rainer Weichelt ist bei der Familienkonferenz dabei

Damit Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Vorschläge auf direktem Wege bei den politisch Verantwortlichen der Stadt landen, ist auch erster Beigeordneter und Familiendezernent Rainer Weichelt mit seinem Team bei der Familienkonferenz dabei. Weichelt wird sich Ihre Sorgen, Ihre Nöte anhören und direkt vor Ort auf Fragen und Anregungen eingehen.

Und jetzt Sie: Wenn Sie Kinder im Grundschulalter haben, freuen wir uns sehr, wenn Sie sich für die Teilnahme an der Familienkonferenz bewerben – welches Familienmodell Sie leben, ist dabei völlig egal. Wir freuen uns ausdrücklich auch über Alleinerziehende, Patchworkfamilien, Regenbogenfamilien und auf alles, was dazwischen und außerhalb liegt.

So können Sie sich für die Gladbecker Familienkonferenz anmelden

Schicken Sie Ihre Bewerbung bitte per E-Mail an redaktion.gladbeck@waz.de. Neben Ihrem Namen und Ihrer Adresse schreiben Sie uns bitte auch, welche Grundschule Ihr Nachwuchs aktuell besucht und warum Sie an der Familienkonferenz teilnehmen möchten. Teilen Sie uns bitte unbedingt eine Telefonnummer mit, unter der Sie tagsüber gut zu erreichen sind. Insgesamt vergeben wir 15 Plätze. Einsendeschluss ist der 25. Februar, die ausgewählten Teilnehmer werden wir telefonisch benachrichtigen.

Und für all diejenigen, deren Kinder vielleicht schon ein bisschen größer sind – wir haben Sie nicht vergessen. In einer weiteren Familienkonferenz möchten wir mit Ihnen über die Themen „Weiterführende Schule und Arbeitsmarkt“ (15. Mai) sprechen. Zu dieser Konferenzen werden wir noch einmal gesondert einladen.