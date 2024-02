Gladbeck. Wie sinnvoll ist es, wenn Polizei oder Städte Blitzer-Standorte vorher ankündigen? Darüber wird gerade diskutiert, auch in Gladbeck.

Soll die Polizei Radarkontrollen ankündigen? Mehrere Polizeibehörden, etwa in Dortmund und Bochum, haben jüngst bekannt gegeben, die Standorte von geplanten Geschwindigkeitsmessstellen in Zukunft nicht mehr auf ihrer Internetseite und in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Daher wird diese Frage jetzt wieder verstärkt diskutiert.