Gladbeck / Recklinghausen. Das Klinikum im Vest hat bei einer Großübung die Versorgung

Im Klinikum Vest in Recklinghausen stand eine Übung an, eine Großschadenslage unter Einsatzbedingungen. Daran waren am Samstag auch Kräfte des Roten Kreuzes aus Gladbeck beteiligt.

Die Recklinghäuser Klinik ist im Falle eines Großschadensereignisses im Umkreis die erste Anlaufstelle für die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Um die Abläufe, die bei einem solchen Ereignis greifen, zu üben, hatte das Krankenhaus gemeinsam mit Rettungsdienst– und Katastrophenschutzeinheiten des Kreises eine ganztägige Großschadenslage durchgespielt.

Rotzes Kreuz Gladbeck war mit einem Krankenwagen vor Ort

Das DRK Gladbeck stellte für diesen Einsatz einen Krankentransportwagen (KTW) mit ausgebildeten ehrenamtlichen Rettungsdienstmitarbeiter zur Verfügung. Mehrmals mussten sei bei dieser Übung unter realistischen Einsatzbedingungen Rettungsdienstfahrten durchführen und die Patienten wie im Realeinsatz versorgen, überwachen und die Übergabe ans Krankenhaus durchführen. „Die eingesetzten Unfalldarsteller waren allesamt Schauspieler, die unterschiedliche Verletzungsmuster aufwiesen und dementsprechend täuschend echt geschminkt waren“, so das DRK in seiner Pressemitteilung.

Die Großübung dauerte mehrere Stunden und beinhaltete die realistische Versorgung von Unfalldarstellern, die an einer simulierten Einsatzstelle im Stadtgebiet erstversorgt und dann zum Knappschaftskrankenhaus transportiert werden.