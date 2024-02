Gladbeck / Bottrop. Vor vier Jahren wurden bei einem rassistischen Anschlag neun Menschen in Hanau getötet. Jusos aus Gladbeck und Bottrop erinnern an ihre Namen.

Kerzen brennen auf der Rathaustreppe, Jugendliche halten Zeichnungen mit den Gesichtern von den neun Menschen hoch, die vor vier Jahren bei dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau ermordet worden sind. „Erinnern heißt verändern“, mahnen die Jungsozialisten (Jusos) aus Gladbeck und Bottrop, die zu der Veranstaltung auf den Willy-Brandt-Platz geladen haben. Sie schließen sich damit einer Kampagne an, die von der „Partnerschaft für Demokratie“ in Hanau unter dem Hashtag „#SayTheirNames“ initiiert wurde.