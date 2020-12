Arbeitslosenquote in Gladbeck sinkt leicht auf 11,8 Prozent

Die Arbeitslosenquote lag im November bei 11,8 Prozent, hier eine Außenansicht der Agentur für Arbeit an der Goethestraße in Gladbeck.

Gladbeck. 4518 Menschen waren im November in Gladbeck arbeitslos gemeldet. Agentur für Arbeit stellt im Kreis kaum Auswirkungen des Lockdown light fest.

4518 Menschen in Gladbeck waren im November arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich von Oktober auf November um 99 auf 4518 Personen verringert, so die Agentur für Arbeit. Das waren 877 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag im November bei 11,8 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 9,4 Prozent. Im Vergleich zum Oktober 2020 (12,1 Prozent) hat sich die Quote jedoch leicht verbessert.

506 Frauen und Männer meldeten sich (neu oder erneut) arbeitslos, 151 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 615 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–78).

Quote im Kreis Recklinghausen sinkt auf 8,9 Prozent

Im Kreis Recklinghausen waren im November 28.898 Menschen arbeitslos und damit 470 weniger als im Oktober (-1,6 Prozent), jedoch 3856 mehr als im November vor einem Jahr (+15,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 8,9 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie noch 7,6 Prozent.

„Die Regelungen im Zuge des „Lockdown light“ haben im November erfreulicherweise nicht zu negativen Auswirkungen auf die Situation der Arbeitslosigkeit im Vest geführt“, sagt Agenturgeschäftsführer Dirk Hellmann. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Die Regelungen im Zuge des „Lockdown light“ haben im November erfreulicherweise nicht zu negativen Auswirkungen auf die Situation der Arbeitslosigkeit im Vest geführt, stattdessen hat sich der im September eingesetzte Rückgang auch in den vergangenen vier Wochen fortgesetzt und für die acht vor dem Komma gesorgt“, bilanziert Agenturgeschäftsführer Dirk Hellmann. Ungeachtet von Alter, Herkunft oder Vorliegen einer Behinderung hätten laut Hellmann viele Personengruppen von Beschäftigungsmöglichkeiten profitieren können.

Arbeitsmarktexperte baut zu euphorischen Aussichten vor

Er geht davon aus, dass sich dieser Trend bis zum Jahresende fortsetzen wird, sofern kein plötzlicher Wintereinbruch eintritt. Der Arbeitsmarktexperte baut jedoch zu euphorischen Aussichten vor: „Wir stellen bereits jetzt fest, dass Arbeitgeber wieder weniger Stellen melden.“ Das sei aber auch in pandemiefreien Zeiten zum Jahresende immer der Fall. Es werde also in den ersten Monaten des kommenden Jahres voraussichtlich zu einem saisontypischen Anstieg an Arbeitslosen kommen. „Für den weiteren Verlauf werden verschiedene Komponenten entscheidend sein, darunter die Entwicklung im Bereich der Kurzarbeit und vor allem der Zeitpunkt der Wiederöffnung von Freizeit- und Kulturstätten, Restaurants und Hotels.“

In Gladbeck gab es seit Jahresbeginn insgesamt 6678 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 763 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 5892 Abmeldungen von Arbeitslosen (–1929). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im November um zwölf Stellen auf 304 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 57 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im November 57 neue Arbeitsstellen, acht weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 737 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 178.