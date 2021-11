Am Montag beginnen die vorbereitenden Arbeiten am Regenrückhaltebecken am Frochtwinkel in Gladbeck.

Wasserwirtschaft Arbeiten am Regenrückhaltebecken in Gladbeck-Zweckel starten

Gladbeck. Erst wurden Bäume gefällt. Dann tat sich nichts mehr. Jetzt nennt die Stadt Gladbeck Termine für die Arbeiten am Regenrückhaltebecken in Zweckel.

Nun scheint es tatsächlich loszugehen mit den Arbeiten am Regenrückhaltebecken „Am Frochtwinkel“ in Zweckel. Für diese Maßnahme sind bereits Anfang des Jahres etliche Bäume in diesem Bereich gefällt worden. Sehr zum Ärger der Anwohner ist danach lange nichts geschehen. Doch nun nennt die Stadt Gladbeck Termine für die anstehenden Arbeiten.

Das Regenrückhaltebecken muss technisch auf den neusten Stand gebracht werden

Das Regenrückhaltebecken muss technisch auf den neusten Stand gebracht werden, so die Stadtverwaltung. Am Montag, 8. November, starten dazu die vorbereitenden Arbeiten. Als erstes wird der zum Becken führende Wirtschaftsweg im Bereich des Beckens saniert. Der Anlieferverkehr für die Bauarbeiten erfolgt dabei über die Wendeanlage in der Straße Frochtwinkel.

Die angrenzenden Stadtgartenanlagen können in der Bauphase teilweise nur eingeschränkt angefahren werden. Alle Gärten sind aber jederzeit zu Fuß erreichbar, so die Stadtverwaltung. Nach der Wegesanierung erfolgt die Entschlammung des Beckens. Die Sanierung des Weges dauert insgesamt rund einen Monat.

Ansprechpartner im Ingenieuramt ist Frank Droegenkamp, Rufnummer 02043/99-2175. Informationen zum Bauablauf gibt es auch im Internet unter www.gladbeck.de/baustellen.

