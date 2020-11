Lange genug hat es gedauert. Aber jetzt ist er erfolgt, der Start der Bauarbeiten für den neuen Hagebaumarkt an der Konrad-Adenauer-Allee in Gladbeck-Ost. Die Eröffnung plant das Dinslakener Unternehmens Stewes für Januar 2022.

Der alte Baumarkt am Krusenkamp in Gladbeck wird abgerissen

Der neue Betrieb soll den in die Jahre gekommen Baumarkt am Krusenkamp ersetzten, der abgerissen wird. Der neue Baumarkt plus Gartencenter wird eine Gesamtverkaufsfläche von ungefähr 15.000 Quadratmetern haben, so ein Unternehmenssprecher.

Der alte Baumarkt am Krusenkamp wird abgerissen. Hier kommt der Baustoffhandel hin. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Auf dem alten Baumarktgrundstück am Krusenkamp entsteht anschließend in einem zweiten Bauabschnitt ein Baustoffhandel auf ca. 20.000 Quadratmetern. Mit Baumarkt und Baustoffhandel soll der Kombistandort nach Fertigstellung über eine Gesamtfläche von 50.000 Quadratmetern verfügen. Die Investitionssummer liegt laut Stewes bei 30 bis 35 Millionen Euro. Da der neue Betrieb größer sein wird als der jetzige Markt, hat das Unternehmen auch bereits vor einiger Zeit angekündigt, künftig mehr Mitarbeiter dort beschäftigen zu wollen. Aktuell gibt es an dem Standort 90 Mitarbeiter, künftig könnten es 120 sein.

Der Gladbecker Rat hatte den Plänen für den Hagebaumarkt bereits einstimmig im Juli 2019 zugestimmt. Vorausgegangen war eine sechsjährige Planungszeit mit vielen Hürden, die es zu nehmen galt. Der alte Sportplatz am Krusenkamp wurde aufgegeben. Im Anschluss musste das Areal in eine Gewerbefläche umgewandelt werden. Das gleiche Verfahren stand dann auch für die ehemalige Elsa-Brandström-Schule an. Zudem mussten der Flächennutzungsplan geändert und ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden.

Nötig für das Bauvorhaben war auch die Änderung des Regionalplans

Dann stellte sich auch noch heraus, dass für das Vorhaben eine Änderung des Regionalplans notwendig ist. Dieses überregionale Planverfahren war 2018 abgeschlossen. Zwischen Ratsbeschluss und Baubeginn liegen jetzt noch einmal fast anderthalb Jahre. Doch nun geht es tatsächlich los.

Zwölf Standorte Der neue Gladbecker Hagebaumarkt ist einer von insgesamt zwölf Standorten der Stewes-Holding. Das Familienunternehmen wurde 1927 gegründet und betreibt heute vier Hagebaumärkte mit Gartencentern, vier Baustoffhandlungen sowie vier Zoofachmärkte, so das Unternehmen. Die Stewes-Holding ist seit 1970 der Kooperation Hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe GmbH & Co. KG angeschlossen. Der Verbundgruppe Hagebau mit Sitz in Soltau gehören aktuell rund 360 Gesellschafter an. Diese sind als mittelständische Unternehmer sowohl im Fachhandel in den Sparten Baustoffe, Holz und Fliese als auch im Einzelhandel tätig. Der Hagebau Gruppe sind mehr als 1700 Standorte in Europa angeschlossen.

Anfahren sollen Kunden das Gelände von der Konrad-Adenauer-Allee aus über einen neuen Stichweg, dessen einziger Anlieger der neue Baumarkt sein wird. Deshalb wird der gut 20 Meter lange Weg auch den Straßennamen „Am Baumarkt“ erhalten. Die Firma Stewes hat der Stadt bereits zugesichert, den Stichweg zu bezahlen, zu bauen und später dann auch zu unterhalten. Der Lieferverkehr soll den Weg über den Krusenkamp nehmen. Im Bereich des Baumarktes wird zudem auf der Konrad-Adenauer-Allee Tempo 50 gelten. Durch die neue Verkehrsführung in diesem Bereich rechnet die Stadtverwaltung sogar mit einer, wenn auch geringfügigen, Verbesserung der Lärmwerte.

Als Ausgleichsfläche für den alten Sportplatz am Krusenkamp wurde die komplette Grünfläche am Kotten Nie an der Bülser Straße aufgewertet. Mit dem Bolzplatz, dem neuen Stadtteilspielplatz und der Streuobst- und Wildblumenwiese ist das Areal auch bereits fertiggestellt worden.

