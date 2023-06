Arbeit und Wirtschaft in der Zukunftskonferenz Gladbeck

Gladbeck. Die SPD Gladbeck lädt zum zweiten Mal zu einer Zukunftskonferenz ein. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen.

Die SPD Gladbeck feierte mit ihrer Zukunftskonferenz im Jahr 2022 Premiere. Das Format wird am Samstag, 17. Juni, fortgesetzt. Diesmal gehts’ um „Gute Arbeit und eine erfolgreiche Wirtschaft in Gladbeck“.

Diese zweite Zukunftskonferenz in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Brauck, Heringstraße 73, beginnt um 11 Uhr. Einlass ist um 10.30 Uhr, Ende gegen 13 Uhr. An fünf Tischen werden Themen diskutiert, die der SPD Gladbeck am Herzen liegen und die sie angehen will.

Fünf Gruppen beschäftigen sich mit Themen, die der SPD Gladbeck am Herzen liegen

Die Gruppe am Tisch 1 beschäftigt sich mit Fachkräftemangel. Wie finden wir Fachkräfte für unsere Betriebe? Moderation: Dustin Tix und Nina Krüger,

Eine zweite Gruppe nimmt die Nahversorgung im Quartier – Supermarkt, Arzt und Handwerker vor Ort – in den Blick. Die Moderation liegt in Händen Birgit Buschkowski und Uwe Zulauf.

„Unternehmen in Gladbeck – vom Start-Up bis zum Bestandsbetrieb“ lautet ein weiterer Komplex. Moderation: Hasan Sahin und Andreas Schwarz.

Um den „Übergang von Schule zum Beruf – Ausbildung oder Studium geht’s an einem anderen Tisch. Die Moderation übernehmen Kira Bennarend und Jonas Wagner, während dies in einer anderen Gruppe Verena Gigla und Maurice Zurhausen tun. Bei ihnen dreht sich alles um eine attraktive Innenstadt.

Alle Interessierten sind zur Zukunftskonferenz eingeladen. Zur besseren Planung bittet die SPD um Anmeldung unter 0 20 43/2 26 74 oder über die E-Mail-Adresse „info@spd-gladbeck.de“.

