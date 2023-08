Appeltatenfest: Kandidatinnen für Apfelolympiade stehen fest

Gladbeck. Beim großen Appeltatenfest Anfang September in Gladbeck wird auch die neue Appeltatenmajestät gekrönt. Bewerberinnen für das Amt gibt es bereits.

Nur noch drei Wochen warten, dann startet in der Innenstadt Gladbecks größtes Stadtfest. Und auch beim 34. Appeltatenfest am 2. und 3. September dreht sich wieder ganz viel um die leckere Frucht – und natürlich auch um die Frage, wer künftig die Stadt für ein Jahr als neue Appeltatenmajestät repräsentieren wird.

Fest steht auf jeden Fall jetzt schon: Die Kandidatinnen, die im Wettstreit um das königliche Amt bei der Apfelolympiade am Samstag, 2. September, gegen 11.30 Uhr auf der Bühne vorm Rathaus antreten werden, sind schon gefunden. Das freut nicht nur Christin Erbe, im Rathaus mit der Organisation des Festes betraut. „Es sind Frauen aus Gladbeck im Alter von Mitte 20 bis Ende 50, die sich beworben haben. Das ist toll“, sagt Erbe. Alle Anwärterinnen auf die Majestäten-Würde werden in den kommenden Wochen in der Gladbecker WAZ noch vorgestellt.

Zwei Tage lang wird in Gladbecks Innenstadt wieder groß gefeiert – mit einem bunten Programm für Jung und Alt, mit Livemusik, Zauberei, Darbietungen von Vereinen und Verbänden und ganz vielen Aktivitäten zum Zuschauen und Staunen. Flyer mit der genauen Programmübersicht, so Christin Erbe, wird es in Kürze geben. Und klar, am Sonntag kann in der City auch wieder geshoppt werden.

Der große Kindertrödelmarkt findet auch wieder statt beim Gladbecker Appeltatenfest

Die jungen Festbesucher können sich auf jeden Fall auch wieder auf einen Flohmarkt für Kinder freuen. Am Appeltatensonntag soll sich die Wiese im Rathauspark in der Zeit von 11 bis 18 Uhr nämlich erneut in eine kunterbunte Verkaufsfläche verwandeln. Angeboten werden kann alles, was das Kinderzimmer hergibt, also ausrangiertes Spielzeug, Computerspiele und gern geschmökerte Lieblingsbücher. Nicht auf den Decken ausgelegt werden dürfen Gewalt- und Kriegsspielzeuge.

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Wer Sachen zum Verkauf anbieten möchte, kann sich bei der Gladbeck Information unter der Rufnummer 0 20 43/99 22 44 oder per E-Mail an info@stadt-gladbeck.de anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Den Kindern werden Verkaufsflächen von vier Quadratmetern zugewiesen. Die Einrichtung der Verkaufsfläche mit Decken oder Planen kann dann jeder selber übernehmen.

Ein weiteres Highlight, das schon fest gesetzt ist: die große Oldtimer-Show am Appeltatensonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz. Gut 30 chromblitzende Schätze mit vier und zwei Rädern werden dort garantiert viele Blicke auf sich ziehen

