Appell: Bitte nicht die Tiere in Gladbecks Anlagen füttern!

Gladbeck. Die Stadtverwaltung Gladbeck appelliert, Gänse und Enten in den Parkanlagen nicht zu füttern. Was gut gemeint ist, kann den Tieren schaden.

Die Stadtverwaltung Gladbeck hat festgestellt, dass wieder vermehrt Brot oder anderes Gebäck an Tiere in den Parkanlagen verfüttert wird. Daher der Appell, dies zu unterlassen. Das Füttern schade Enten und Gänsen.

„Dieses Gebäckarten führen dazu, dass sich der Magen der Tiere aufbläht und die Verdauung nicht mehr richtig funktioniert. Auch der Zucker und der Salzanteil im Brot sind für die Tiere ungesund“, erläutert Carolin Reich aus der städtischen Umweltabteilung. Darüber hinaus sei teilweise sogar verschimmeltes Brot gefunden worden, dessen Verzehr zu Krankheiten bei den Tieren führen könne.

Ein offizielles Vogelfutterverbot gibt es in der Stadt Gladbeck jedoch aktuell nicht. Die Tiere finden laut Reich ausreichend natürliche Nahrungsquellen in den Parkanlagen. Eine Fütterung sei also nicht notwendig. Neben den negativen Auswirkungen auf die Vogelwelt ziehen in die Natur geworfene Essensreste immer auch Ratten an. Wer die Anlagen besucht, sollte Lebensmittel in die Mülltonnen werfen.

Aktuell laufen, wie im vergangenen Jahr, wieder Bestandsaufnahmen der Kanadagänse. Das Monitoring stellt die Basis für mögliche Maßnahmen dar, um eine Populationskontrolle zu planen.

